Pas op: asfaltfraude komt geregeld voor in Nederland

Regio – De politie kreeg al meerdere melding ontvangen over zogenaamde asfaltcowboys binnen hun werkgebied het Hogeland.

“Asfalt nepmeldingen” of asfaltfraude komt geregeld voor in Nederland, waarbij malafide klusjesmannen (vaak “asfaltcowboys” genoemd) aan de deur komen met een verdacht aanbod

Hier is een overzicht van de werkwijze en hoe u kunt handelen:

Kenmerken van asfalt-oplichting (babbeltruc):

“Overgebleven” asfalt: Ze beweren dat ze net in de buurt hebben gewerkt en nog asfalt over hebben, dat ze goedkoop kunnen aanbieden.

Opdringerig: Oplichters gebruiken een hoge druk en intimiderende technieken om snel een beslissing te forceren.

Buitenlands: Vaak gaat het om Engels- of Ierssprekende groepen.

Locatie: Ze richten zich vaak op het buitengebied, opritten en onverharde wegen.

Kwaliteit: Het gelegde asfalt is van zeer slechte kwaliteit en brokkelt snel af.

Wat te doen bij een vermoeden van oplichting:Ga niet in op het aanbod: Wijs het aanbod direct af.

Bel de politie: Doe dit via het niet-spoedeisende nummer 0900-8844 om melding te maken van de verdachte situatie. Bel 112 bij dreiging: Voelt u zich onveilig of worden de personen intimiderend, bel dan direct het noodnummer 112.

Meld het bij de Fraudehelpdesk: Pogingen tot fraude kunt u melden bij de Fraudehelpdesk. Waarschuw de omgeving: Licht buren en familie in om te voorkomen dat zij ook slachtoffer worden.

Signalen van een nepmelding:

Er wordt alleen contante betaling gevraagd. Er wordt geen schriftelijke offerte of contract aangeboden. De prijs is “te mooi om waar te zijn”.

Voor meer informatie kunt u kijken op: Ik ben opgelicht- Politie.nl

Foto's