Meerderheid omwonenden Eelde zijn `tegen verruiming openingstijden`

Eelde – Een grote meerderheid van de omwonenden van Groningen Airport Eelde is tegen verruiming van de openingstijden van de luchthaven. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Enneüs.

Het onderzoek vond plaats in opdracht van Plaatselijk Belang Glimmen en de Dorpsvereniging Donderen. Van de omwonenden is 71 procent tegen verruiming van de openingstijden. Ruim de helft van hen is zelfs sterk tegen. De uitkomsten bevestigen de resultaten van een kleinschalig onderzoek in 2023 in Glimmen. Daarin bleek zelfs ruim 90 procent van de deelnemers tegen verruiming. Bij het nieuwe onderzoek van Enneüs werden ook inwoners van Donderen betrokken. Meldt Oogtv.nl.

De luchthaven liet zelf vorig jaar ook een onderzoek doen, waaruit bleek dat er wel een breed draagvlak was voor verruiming van de openingstijden. Volgens Plaatselijk Belang Glimmen en de Dorpsvereniging Donderen waren drie postcodegebieden uit de directe omgeving buiten dat onderzoek gevallen.

Het luchthavenbesluit van Den Haag maakt nachtvluchten mogelijk. Daardoor kan ook na 23.00 uur gebruik worden gemaakt van het vliegveld. Plaatselijk Belang Glimmen en Dorpsvereniging Donderen achten het besluit van GAE om de openingstijden te verruimen bestuurlijk onzorgvuldig en onvoldoende gebaseerd op het draagvlak onder direct betrokken inwoners.

