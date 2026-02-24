Rechter blijft bij besluit: gaswinning in Warffum mag doorgaan

Groningen – De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag de gaswinning uit het bestaande gasveld Warffum voorlopig blijven voortzetten. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State dinsdag beslist in een spoeduitspraak.

De Vereniging voor Dorpsbelangen Warffum en het college van gedeputeerde staten van Groningen hadden de rechter gevraagd terug te komen op de voorlopige uitspraak van juni vorig jaar, waarin werd toegestaan de gaswinning te hervatten. In maart 2025 gaf toenmalig minister Sophie Hermans groen licht voor het door de NAM ingediende winningsplan voor Warffum. Dat plan verlengt de winning uit het bestaande veld tot en met december 2032.

De winning lag eerder stil en komt sindsdien moeizaam op gang, mede doordat het veld langere tijd niet is gebruikt. De vergunning liep op 1 januari 2025 af; pas in juni van dat jaar mocht de NAM de productie bij Warffum weer opstarten.

De provincie en de dorpsvereniging vroegen de voorzieningenrechter het besluit van de minister te schorsen tot er een definitieve uitspraak ligt. Dat verzoek werd in juni 2025 afgewezen, na een belangenafweging. Volgens de rechter woog het belang van de NAM bij een snelle hervatting zwaarder dan het belang van omwonenden om maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid te voorkomen.

Rechter: geen nieuwe omstandigheden, leveringszekerheid blijft doorslaggevend

Omdat er sinds juni vorig jaar nauwelijks gas is gewonnen en de installatie in Grijpskerk niet is stilgevallen, stelden de provincie en de dorpsvereniging dat het belang van leveringszekerheid minder zwaar weegt dan eerder aangenomen. Daarom dienden zij opnieuw een verzoek tot schorsing in.

De voorzieningenrechter oordeelt echter dat het naarmate de stilstand langer duurt steeds lastiger wordt het gasveld weer volledig op te starten. Bovendien acht de rechter het nog altijd aannemelijk dat winning in Warffum nodig is om de installatie in Grijpskerk operationeel te houden en om de algemene leveringszekerheid van aardgas te waarborgen. Volgens de Raad van State wegen deze belangen nog steeds zwaarder dan de maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid bij omwonenden.

Foto's