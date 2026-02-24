Kunstdetective en misdaadjournalist sporen gestolen beeld van Kornelis ter Laan op

Slochteren – Het gestolen borstbeeld van de bekende Groningse taalkundige en politicus Kornelis ter Laan is teruggevonden. Het bronzen beeld werd onlangs ontvreemd uit Slochteren.

Na een tip kwamen misdaadjournalist Mick van Wely van platform Crime Station en kunstdetective Arthur Brand het kunstwerk op het spoor. Dat meldt RTV Noord dinsdag.

In overleg met politie en justitie werd contact gelegd met iemand die het beeld in bezit had. Uiteindelijk is het borstbeeld op een neutrale locatie overgedragen en opgehaald door een rechercheur.

Er zijn geen verdachten aangehouden. Volgens betrokkenen zijn er geen aanwijzingen dat degene die het beeld op de afgesproken plek achterliet, ook verantwoordelijk is voor de diefstal. Het beeld werd enige tijd geleden met geweld van de sokkel getrokken, waarbij aanzienlijke schade ontstond. Ondanks die vernielingen is het bronzen hoofd zelf onbeschadigd teruggevonden

