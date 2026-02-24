Bouw nieuwe locaties Veiligheidsregio Groningen begint over twee jaar, eerste contract getekend

Groningen – Veiligheidsregio Groningen begint in 2028 met de bouw van de twee nieuwe locaties die de oude panden aan de Sontweg moeten gaan vervangen.

Wilma Mansveld, directeur van de Veiligheidsregio, zette dinsdag haar handtekening onder een contract met bct architecten uit Enschede. Dit architectenbureau gaat de twee nieuwe locaties aan de Bornholmstraat en de Winschoterweg ontwerpen. De komende twee jaar worden de eerste schetsen uitgewerkt tot een kant-en-klaar ontwerp, worden de locaties bouwrijp gemaakt en worden de vergunningen geregeld. Als alles volgens planning verloopt, gaat de bouw op beide locaties in 2028 van start.

Aan de Bornholmstraat komt een brandweerkazerne met kantoren voor de Veiligheidsregio en een nieuwe vestiging van de GGD. Aan de Winschoterweg wordt een regionaal logistiek- en vakbekwaamheidscentrum gebouwd, inclusief een oefenlocatie voor de brandweer.

Mansveld laat weten blij te zijn met de eerste stap richting nieuwbouw: “We zijn gehecht aan de Sontweg, maar dit pand is veertig jaar oud. Het is op. Om goed en veilig de brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding voor alle inwoners van Groningen te kunnen organiseren, heb je een solide basis nodig met alle moderne faciliteiten. Die krijgen we straks op twee

locaties aan de overkant van de straat. We zien er enorm naar uit om samen met bct en de GGD hier iets moois neer te zetten.”

