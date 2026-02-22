Automobilist raakt van de weg en botst tegen boom in Midwolde

Midwolde – Zondagmiddag is op de Pasop in Midwolde een automobilist door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt. De bestuurder gleed in een bocht van de rijbaan en kwam uiteindelijk in een naastgelegen sloot tot stilstand tegen een boom.

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Ambulancepersoneel en politie ontfermden zich over het slachtoffer. De bestuurder was de enige inzittende van het voertuig. Over de aard en ernst van het letsel is op dit moment nog niets bekend.

Het verkeer ondervindt enige hinder door het incident.

Foto's