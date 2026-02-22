Politie lost waarschuwingsschot bij incident Hagedisstraat (update)

Groningen – Bij een melding van knallen, mogelijk vanuit een vuurwapen, aan de Hagedisstraat in Groningen heeft de politie in de nacht van 21 op 22 februari twee personen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de melding.



Tijdens de inzet werd door de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén van de aangehouden personen is inmiddels heengezonden en geen verdachte meer in het onderzoek.

Rond 02:30 uur kreeg de politie een melding dat er knallen waren gehoord aan de Hagedisstraat, mogelijk afkomstig van een vuurwapen. Volgens de melder zouden meerdere personen hierbij betrokken zijn geweest. Meerdere eenheden gingen direct ter plaatse.



Waarschuwingsschot:

In de omgeving zagen agenten een persoon die voldeed aan het signalement uit de melding en die zij wilden controleren. Deze persoon liep weg en negeerde een vordering om te stoppen. Agenten zijn hier vervolgens achteraan gegaan. Hierbij is een waarschuwingsschot gelost.

Inzet surveillancehond:

Aan de Eenhoornstraat troffen agenten een voertuig aan met daarin een persoon die mogelijk betrokken was bij de melding. Gezien de aard van de melding is deze man met inzet van een surveillancehond onder controle gebracht. De man is daarbij gebeten en raakte lichtgewond. De man werd aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex, maar is inmiddels weer heengezonden. De man is geen verdachte meer in het onderzoek.



Instap woning:

In een woning aan de Eenhoornstraat is vervolgens een tweede verdachte aangehouden door het arrestatieteam. Het gaat om een minderjarige jongen uit Groningen. Deze jongen is aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit, zit vast en wordt verhoord. We hebben geen vuurwapen aangetroffen.

Onderzoek:

De politie onderzoekt de toedracht en achtergrond van de melding. Er wordt onder meer sporen- en buurtonderzoek gedaan en camerabeelden worden bekeken. Was u getuige of heeft u informatie? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000 of via het tipformulier op politie.nl.

Foto's

Deel dit artikel

Social media