Nieuwe editie ‘Echt niet vandaag’ in Noord-NL: 5 t/m 9 oktober 2026 (Video)

Regio – Op maandag 5 oktober 2026 start in Noord-Nederland de tweede editie van de actieweek* #Echtnietvandaag. Tijdens deze week vragen we aandacht voor de groeiende dreiging van digitale criminaliteit.

Aan de eerste editie van afgelopen oktober deden 55+ organisaties mee aan de campagne en werden 100+ acties in Noord-Nederland georganiseerd! Een terugblik is te vinden op echtnietvandaag.nl/noord-nl. Bekijk ook de aftermovie.

Kom in actie tegen digitale criminaliteit

Cybercrime en digitale criminaliteit maken dagelijks nog steeds veel slachtoffers, jong en oud. Landelijk waren in 2024 2,4 miljoen Nederlanders slachtoffer van online criminaliteit zoals phishingmails, WhatsApp-fraude of ransomware. Dat zijn meer dan 6.500 slachtoffers per dag! En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg, want slechts twee op de tien slachtoffers doet ook daadwerkelijk aangifte. Samen kunnen we meer slachtoffers voorkomen.

Doe mee! Organiseer een activiteit

Iedereen – bedrijven, (semi)overheden, scholen, verenigingen en buurtbewoners – kan in deze week een actie of initiatief organiseren die werknemers of inwoners weerbaar maakt tegen digitale criminaliteit. Denk aan een lezing door een digitaal expert, interactieve workshops, een gastles over digitale criminaliteit op school, het uitdelen van flyers in een wijk of een voorlichting in de bibliotheek. Doe mee en deel de aankondiging van deze actieweek ook binnen jouw netwerk.

Foto's

Deel dit artikel