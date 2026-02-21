Gemeente onderzoekt voorlichting in wijken en dorpen over nepagenten en digitale fraude

Groningen – Het college van Groningen gaat onderzoeken of er in dorpshuizen en wijkcentra gerichte voorlichting kan worden gegeven over oplichting door nepagenten en digitale fraude. Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) noemt het een groeiend en “treurig” probleem waar niet genoeg aandacht voor kan zijn. Dat meldt Oogtv op hun site.

De burgemeester reageerde op vragen van de PvdA-fractie over de scherpe landelijke stijging van het aantal meldingen van oplichting door nepagenten. Raadslid Jahir Scoop (PvdA) benadrukte de ernst van de situatie: “Het gaat om kwetsbare ouderen die dit mee moeten maken. Naast het trieste feit dat ze hun eigendommen kwijtraken, kampen slachtoffers hierna met grote emotionele schade en schaamte. Ze voelen zich dom of onnozel dat ze erin getrapt zijn, terwijl het gaat om zeer gehaaide oplichters die precies weten hoe ze hun slachtoffers in de val moeten lokken.”

20.000 slachtoffers

D66 sloot zich bij de zorgen aan, maar wees op een nog groter getal. Maria Martinez Doubiani: “Naast deze fysieke vorm van oplichting is er ook sprake van digitale fraude. In 2024 waren maar liefst 20.000 inwoners van onze gemeente slachtoffer van digitale oplichting. Is het college het met ons eens dat ook deze vorm nadrukkelijk aandacht behoeft en dat we de brede bewustwording moeten vergroten?”

Burgemeester Roelien Kamminga deelde de verontwaardiging in de raad: “Het gaat hier om het misbruik maken van welwillende mensen die hun deur opendoen en op zo’n verschrikkelijke manier worden bedot en bedonderd, en dan zeg ik het nog netjes. Het gaat niet alleen om bezit, maar om het gevoel van veiligheid.”

Voorlichting in de wijk

Hoewel criminaliteitsbestrijding primair een taak van de politie is, ziet de burgemeester een belangrijke rol voor de lokale overheid en media om de waarschuwing kracht bij te zetten. “Ik weet dat een groot gedeelte van de doelgroep juist kijkt naar de gemeenteraad en de lokale media. Wat we samen met de politie zouden kunnen doen, is onderzoeken of we in wijkcentra en dorpshuizen kunnen aansluiten bij activiteiten om het onderwerp nader toe te lichten.”

Dit geldt volgens Kamminga ook voor digitale fraude: “Onlangs zagen we bijvoorbeeld een hack bij een bedrijf in het land waarbij persoonsgegevens zijn buitgemaakt die vervolgens weer gebruikt worden voor oplichting. Het is helaas een groot probleem. Alles wat wij als gemeente kunnen doen om de alertheid op te krikken, daar zijn we van harte toe bereid.”

Op suggestie van raadslid Scoop gaat de burgemeester ook kijken of er aandacht aan het onderwerp kan worden besteed in de wekelijkse nieuwsbrief van de gemeente.

