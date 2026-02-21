Twee verdachten op heterdaad aangehouden na oplettende meldster in Groningen-Zuid

Groningen – Dankzij de oplettendheid van een oudere vrouw in Groningen-Zuid heeft de politie twee verdachten op heterdaad kunnen aanhouden voor oplichting.

De vrouw werd eerder al slachtoffer van oplichting en dreigde opnieuw voor een groot geldbedrag te worden gedupeerd. Ditmaal was zij echter scherp en schakelde zij direct de politie in. Door snelle actie en goede samenwerking tussen de meldster en agenten konden twee personen worden aangehouden.

De politie onderzoekt of de verdachten mogelijk betrokken zijn bij meerdere oplichtingszaken. Als blijk van waardering werd bij de meldster een bos bloemen bezorgd – een klein gebaar voor een grote daad.

De politie roept inwoners op om bij verdachte situaties altijd contact op te nemen en goed te controleren of zij daadwerkelijk met het juiste bedrijf of instantie te maken hebben.

