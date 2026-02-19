219 bolletjes en 3 envelopjes met vermoedelijk harddrugs, man (28) aangehouden

Scheemda – Afgelopen dinsdag heeft de Marechaussee een voertuig gecontroleerd op de Rijksweg A7 ter hoogte van Scheemda naar aanleiding van een verkeersovertreding.

Tijdens de controle viel er een zakje met daarin bolletjes op de grond bij de bestuurder. Ze hadden het vermoeden dat het ging om drugs en hebben de bestuurder verder gecontroleerd.

Ze hebben uiteindelijk 219 bolletjes en 3 envelopjes met vermoedelijk harddrugs aangetroffen bij de bestuurder. Hierop hebben wij de 28 jarige bestuurder aangehouden.

De in beslag genomen goederen zullen door onze collega’s van de afdeling forensische opsporing worden onderzocht. Mocht het daadwerkelijk gaan om verdovende middelen, dan zal er proces-verbaal worden opgemaakt tegen de verdachte.

