Drie verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij overval juwelier Oosterstraat

Groningen – De politie heeft drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een overval op een juwelier aan de Oosterstraat in Groningen op maandag 19 januari.

De juwelier werd die dag door twee personen overvallen. Een van deze personen heeft hierbij een vuurwapen of vuurwapen gelijkend voorwerp op de eigenaar gericht. Er werden meerdere vitrines vernield. Niemand raakte gewond. De verdachten gingen er met een buit vandoor. De politie startte direct een onderzoek. In dit onderzoek werd onder meer sporenonderzoek gedaan in- en rondom de juwelier. Daarnaast bekeken we camerabeelden, zijn getuigen gehoord en verspreidden we online een getuigenoproep. Dit onderzoek leidde deze week tot de aanhouding van deze drie verdachten.

Meerdere aanhoudingen:

Twee verdachten, minderjarige jongens uit Appingedam en Groningen, werden afgelopen dinsdag aangehouden. Zij werden vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven 14 dagen langer vastzitten. Gisteren heeft de politie een derde verdachte aangehouden en een woning doorzocht. Dit gaat om een 18-jarige man uit Groningen. Hij zit vast, wordt verhoord en zal morgen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Vermoedelijk deel buit aangetroffen:

Bij de doorzoeking werden gegevensdragers in beslag genomen voor verder onderzoek. Daarnaast hebben we vermoedelijk een deel van de weggenomen goederen aangetroffen.

Foto's