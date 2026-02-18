Groningers veroordeeld voor diefstal duizenden statiegeldflessen bij groothandel

Groningen – Twee mannen uit Groningen zijn woensdag veroordeeld tot maandenlange celstraffen voor de diefstal van 2.100 euro aan statiegeldflessen bij een groothandel.

Dat meldt RTV Noord(+bron) woensdagmiddag op hun website.

De 38-jarige man kreeg vijf maanden cel, de 30-jarige drie maanden. De mannen werden in de nacht van 7 op 8 februari aangehouden door de politie, nadat ze werden gesnapt toen ze met elk een kar vol lege flessen en blikken door de stad liepen. Om de karren uit de groothandel te krijgen, hadden ze het hek opengebogen.

De rechtbank wees erop dat beide mannen een lange voorgeschiedenis hebben. Bij verhoren gaf de 30-jarige man toe dat hij dit soort diefstallen al 17 keer eerder had gepleegd. De 38-jarige was eerder in december al opgevallen met een kar vol flessen. Destijds probeerde hij zijn gedrag te verklaren met een verhaal over nachtblindheid.

