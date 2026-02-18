Forse schoorsteenbrand aan de Chopinlaan in Hoogezand

Hoogezand – Aan de Chopinlaan in Hoogezand heeft woensdag een forse schoorsteenbrand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij.

Volgens persvoorlichter Geert Anne Mollema was er sprake van flinke rookontwikkeling. De brand bevindt zich in de schoorsteen van de woning.

De brandweer is bezig met het vegen van de schoorsteen om het vuur volledig te doven. De werkzaamheden zullen naar verwachting nog enige tijd in beslag nemen.

Bewoners hadden zelf bluspoging gedaan en dat was niet gelukt.

