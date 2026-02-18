Veel fietsen gestolen bij station Zuidhorn, meldt je a.u.b. voor volledig beeld

Zuidhorn – De politie ziet de laatste tijd een toename van fietsen en accu’s die gestolen worden bij het station in Zuidhorn.

Ze hebben hier al meerdere meldingen van gehad, maar ze vragen iedereen die het is overkomen en die het niet heeft gemeld om dit alsnog te doen.

Dit geeft de politie dan een volledig beeld en wij kunnen hier dan gericht op inzetten samen met de gemeente en handhaving.

Ook als er bijvoorbeeld andere accessoires, zoals fietscomputers of fietstassen zijn gestolen. Dit kan via 0900-8844 of via politie.nl.

Foto's