Brand in schoorsteen bij boerderij aan Hamsterweg in Bellingwolde

Bellingwolde – Aan de Hamsterweg in Bellingwolde is zondagavond brand uitgebroken in het dak van een boerderij. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand.

Volgens de brandweer is er daadwerkelijk brand op het dak bij de schoorsteen. Naast de eerste uitruk is een extra blusvoertuig gealarmeerd. Ook een hoogwerker is onderweg om het vuur effectief van bovenaf te kunnen bestrijden.

Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is op dit moment nog niets bekend. De brandweer is bezig met het bestrijden van de brand en het veiligstellen van de omgeving.

Foto's