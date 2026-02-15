Melding gaslekkage in woning aan de Schans in Zoutkamp snel onder controle

Zoutkamp – De brandweer van Zoutkamp is zondagmiddag uitgerukt voor een gaslekkage in een woning aan de Schans. De melding kwam in de loop van de middag binnen, waarna hulpdiensten met spoed ter plaatse gingen.

Naast de brandweer werd ook de Politie Nederland ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. De brandweer heeft in de woning een verkenning uitgevoerd om de aard en omvang van het lek vast te stellen.

Netbeheerder Enexis zal ter plaatse komen om het gaslek te verhelpen en verdere maatregelen te treffen.

Foto's