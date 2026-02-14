Politie zoekt tweede verdachte na woningoverval, 1 onterechte aanhouding

Groningen – Vrijdagavond rond 21.15 uur heeft een woningoverval plaatsgevonden aan de Rodeweeshuisstraat in Groningen. In de woning waren meerdere personen aanwezig toen de overval plaatsvond.

Er ontstond een schermutseling waarbij één verdachte door aanwezigen werd overmeesterd en direct is overgedragen aan de politie. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Breda. Hij is aangehouden en wordt verhoord.

Bij de overval raakte één van de bewoners gewond. Nadat de situatie veilig was, is de hulpverlening opgestart. Het slachtoffer is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Tweede verdachte nog voortvluchtig

De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 20 tot 30 jaar met een lichte huidskleur. Hij droeg een pet, mogelijk van het merk Lacoste, en een tech-jas of -vest, mogelijk van Nike. De man is vermoedelijk gevlucht in een witte auto, in onbekende richting.

Onterechte aanhouding

Kort na de melding werd nog een andere man aangehouden in de Rodeweeshuisstraat, omdat hij voldeed aan het signalement en in een witte auto reed. Vanwege de ernst van de melding werden bij deze aanhouding vuurwapens gericht.

Al snel bleek dat hij niets met de overval te maken had. Hij is direct vrijgelaten en wordt niet als verdachte aangemerkt.

De politie heeft sporenonderzoek verricht en voert zaterdag een buurtonderzoek uit in de omgeving. Getuigen die vrijdagavond iets hebben gezien of gehoord, of beschikken over camerabeelden rond 21.15 uur, wordt verzocht contact op te nemen via de Opsporingstiplijn (0800-6070) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

