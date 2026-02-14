Gewonden ernstig ongeluk MMB’s voertuig N996 Stedum

STEDUM – Twee inzittenden van een MMB’s voertuig zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond gewond geraakt bij een fors ongeluk op de Delleweg (N996) bij Stedum.

De bestuurder was door onbekende reden in de slip geraakt en van de weggeraakt. Het voertuig ramde met de voorkant een slootrand, en de bestuurder kwam daarbij met zijn hoofd tegen de voorruit. In het voertuig zaten twee personen.

Meerdere hulpdiensten waaronder ambulance, brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn behandeld door het medisch personeel en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie ging mee naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Een Motorrijtuig met Beperkte Snelheid (MMBS) is een voertuig, vaak aangepaste landbouw- of bouwmachines, met een maximumconstructiesnelheid van 25 of 45 km/u.

Foto's