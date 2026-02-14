Code geel vanaf zondag 18.00 uur vanwege gladheid door sneeuwval

Vanaf zondagmiddag 18.00 uur tot maandagmorgen 04.00 uur geldt code geel in onze provincie vanwege de kans op gladheid door sneeuwval. Dat meldt RTVNoord op hun nieuwssite.
De sneeuw bereikt aan het begin van de middag het zuidwesten van ons land en breidt zich in de loop van de middag en avond uit naar het noordoosten. In onze provincie kan drie tot vijf centimeter sneeuw vallen. Daardoor kan het glad worden, waarschuwt het KNMI.
In de loop van de avond gaat het vanuit het zuidwesten dooien, maar in Groningen kan de gladheid door sneeuw nog tot vier uur ’s nachts aanhouden.
Foto's
Deel dit artikel