Aanhouding vrouw(54) in zaak Gronings gezinshuis in Niekerk

Niekerk – Een 54-jarige vrouw uit de gemeente Westerkwartier is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij misstanden in een gezinshuis in deze gemeente. Zij is gehoord en daarna heengezonden. De vrouw blijft verdachte.

Het strafrechtelijk onderzoek naar de omstandigheden in het gezinshuis is bijna afgerond. Daarna zal het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland op enig moment een vervolgingsbeslissing nemen.

Dit onderzoek staat los van het onderzoek dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan het doen is naar de ter plaatse geleverde veiligheid en kwaliteit van de zorg.

