Aanhoudingen in verband met opruiing tot terrorisme, ook man(53) uit Middelstum aangehouden

Middelstum – In een onderzoek naar terrorisme zijn dinsdag 10 februari 15 arrestaties verricht. De verdachten werden op verschillende plaatsen in Nederland aangehouden. Ze zouden onder meer op TikTok hebben geprobeerd anderen aan te sporen om terroristische misdrijven te plegen.

Het onderzoek gaat van start als de politie-eenheid Den Haag in augustus 2025 zicht krijgt op een TikTok-account, dat zich op grote schaal bezighoudt met het verspreiden van Nederlands ondertitelde IS-propaganda. Vanaf dat moment wordt een strategische en intensieve samenwerking opgezet tussen de verschillende parketten van het Openbaar Ministerie en tussen politie-eenheden van de Nationale Politie.

In de berichten werd onder meer opgeroepen om aan te sluiten bij de strijd en werd het martelaarschap verheerlijkt. Sommige TikTok-posts werden meer dan 100.000 keer bekeken. De berichten van het account werden door andere accounts weer gevolgd en hielden zich in meer of mindere mate bezig met het bewerken en verspreiden van IS-propaganda.

Opruiing

De verdachten in de leeftijd van 16 tot 53 jaar werden door verschillende politie-eenheden in het land aangehouden. Ze worden verdacht van opruiing met een terroristisch misdrijf, het verspreiden van IS-propaganda en/of deelname aan een terroristische organisatie. Vier verdachten zijn minderjarig.

Verspreid over negen politieregio’s werden er in totaal 16 verdachten aangehouden. Op 20 januari 2026 werd de hoofdverdachte in het onderzoek al aangehouden.

De eenheid Den Haag verrichtte vandaag vier aanhoudingen, de eenheid Rotterdam twee, de eenheid Limburg twee, de eenheid Noord-Holland twee, de eenheid Amsterdam één, de eenheid Zeeland West-Brabant één, de eenheid Noord-Nederland één(Man 53 jr, Eemsdelta, Middelstum), de eenheid Oost Nederland één en de eenheid Midden-Nederland één.

Dertien verdachten hebben de Syrische nationaliteit. Drie verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit.

Intensieve samenwerking

De arrestaties van vandaag werden gecoördineerd door het Openbaar Ministerie in Den Haag. De strafzaken worden na vandaag overgedragen en door de officieren van justitie afgedaan bij de betreffende parketten.

De politie-eenheden zullen onverminderd intensief blijven samenwerken en onderzoek verrichten in dit grootschalige opsporingsonderzoek, waarbij verdere aanhoudingen nadrukkelijk niet worden uitgesloten.

Waarschuwing

Het OM en de politie grijpen dit moment aan om iedereen te informeren en te waarschuwen dat het verspreiden van IS-propaganda strafbaar is. Het verheerlijken en verspreiden van propaganda ondermijnt in hoge mate de veiligheid van de samenleving. Dat is dan ook de reden dat politie en OM hiertegen optreden.

Het materiaal wordt vaak gedeeld op platforms zoals TikTok en andere sociale media. Zie je op sociale media gewelddadige content voorbijkomen wat gelieerd kan worden aan terroristische organisaties meld dit dan bij de politie of bij het Landelijk Steunpunt Extremisme www.landelijksteunpuntextremisme.nl.

Foto's