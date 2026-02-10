Vorig jaar weer iets minder passagiers op Eelde

Eelde- Voor het tweede jaar op rij na de coronapandemie is het aantal passagiers dat Groningen Airport Eelde gebruikte voor een vliegreis licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De luchthaven is daarmee al twee jaar terug op het niveau qua passagiers van bijna een kwart eeuw geleden.

In totaal vertrokken en landden vorig jaar 102.589 reizigers op de luchthaven, ruim 1.100 minder dan in 2024. Dat terwijl het aantal vliegbewegingen op de luchthaven (starts en landingen) juist met ongeveer duizend toenam in 2025 ten opzichte van het jaar ervoor. Na het laatste coronajaar (108.535 in 2022) sprong het aantal passagiers op Eelde bij lange na niet terug naar het niveau van voor de pandemie (176.022) en nam ook in de jaren daarna alleen maar af.

Eelde was vorig jaar niet de Nederlandse luchthaven met de grootste daling qua passagiers, becijferde het CBS. Die eer ging naar Maastricht Aachen Airport, waar 32 procent minder reizigers werden verwerkt. Alle andere ‘luchthavens van nationaal belang’ (Schiphol, Rotterdam en Eindhoven) verwerkten juist iets meer passagiers in 2025 dan het jaar ervoor. Aldus Oogtv.nl.

