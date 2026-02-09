Vernielingen bij Sportpark Veendam, getuigen gezocht

Veendam – Tussen de honkbalvelden, golfbaan en voetbalvelden van het sportpark in Veendam zijn vernielingen aangericht. Uit sporen blijkt dat dit is veroorzaakt door een auto, die over het terrein heeft gereden.

De vernielingen zijn mogelijk gepleegd in de avond/nacht van zaterdag 7 op zondag 8 februari.

Heeft u iets gezien of gehoord?



• Heeft u een voertuig gezien op of rond het sportpark?

• Is u iets opgevallen in genoemde periode?

• Beschikt u over camerabeelden of dashcam beelden?

Neem contact met de politie op via 0900-8844. Liever anoniem? Meld via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Foto's