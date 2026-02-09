Explosie tijdens hulpverlening N999 bij Uithuizen (Video)

Uithuizen – Op de Scheltkemaweg (N999) net voor de rotonde bij Uithuizen is maandagochtend een vrachtwagen, een betonwagen, van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. De bestuurder is uit het voertuig gehaald. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend.

Bij het incident raakte ten minste één persoon gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Nog vóór aankomst van de brandweer was een explosie hoorbaar, waarna veel rook werd waargenomen (zie video, de explosie zelf is net niet gefilmd). De ambulancedienst was al ter plaatse; met hulp van omstanders is het slachtoffer bij de vrachtwagen weggehaald.

Weg is van beide kanten afgesloten nog, berging is later vandaag. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht. Video.

Foto's

