Brandweer rukt uit voor zwaan in problemen Veendam

Veendam – Omstanders hebben afgelopen middag een melding gemaakt van een gewonde zwaan in recreatiegebied Borgerswold. Het dier zou mogelijk vast zitten in het ijs.

Brandweer Veendam werd hier omstreeks 13.10 uur voor gealarmeerd. Ter plaatse zat het dier niet vast in het ijs, wel was het dier zichtbaar gewond.

De brandweer liet de boot te water en ging samen met een medewerker van de dierenambulance achter het beest aan. Na een korte achtervolging wist men het gewonde dier te vangen en was men ‘zwaanmeester’.

De zwaan deed overigens nog verwoede pogingen om op te stijgen maar kwam niet los van het water. De dierenambulance heeft de zwaan overgebracht naar wildopvang De Fugelhelling in Ureterp.

Foto's