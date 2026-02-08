Rookontwikkeling bij werkbus laat brandweer uitrukken

Groningen – Bij de Plus-supermarkt aan de Vechtstraat in Groningen is zondagmiddag melding gemaakt van een mogelijke voertuigbrand. Ter plaatse bleek het te gaan om een bestelbus die rookontwikkeling vertoonde.

Hulpdiensten rukten uit en troffen een bus van netbeheerder Enexis aan waar rook uit kwam. Uit voorzorg werd de situatie onderzocht door de brandweer.

Na controle bleek er geen sprake te zijn van brand. De rook werd veroorzaakt door de standkachel van het voertuig. Hierop konden de hulpdiensten hun inzet beëindigen en terugkeren.

Foto's