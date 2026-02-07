Aanhouding na ongeval op N360 bij Garrelsweer

Garrelsweer – Zaterdagavond heeft de politie een bestuurder aangehouden na een verkeersongeval op de Rijksweg (N360) bij Garrelsweer. Rond 21.00 uur botsten daar twee personenauto’s op elkaar, waarbij één van de voertuigen in een sloot naast de weg terechtkwam.

De bestuurder van deze auto vertoonde na het ongeval agressief gedrag richting de aanwezige agenten. Daarbij raakte een agent gewond. De man is daarop aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex.

Het andere betrokken voertuig kwam ongeveer een kilometer verderop tot stilstand. De N360 tussen Loppersum en Ten Post werd na het incident tijdelijk afgesloten voor verkeer. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren.

