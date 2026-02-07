Code geel verlengd tot zondag 11:00 : mist houdt aan in Noord-Nederland

Groningen – Het KNMI waarschuwt dat de dichte mist in Groningen de rest van de dag én de komende nacht aanhoudt. De eerder afgegeven code geel is daarom verlengd tot zondag 11:00 u.

Volgens het KNMI is de mist in het noorden hardnekkig. Plaatselijk komt dichte mist voor met een zicht van minder dan 200 meter, vooral in Groningen en het noorden van Friesland en Drenthe. Rond 13.00 uur werd bij het meetstation Eelde een zicht van 200 meter gemeten. Lichte mist blijft tot na de middag hangen.

Foto's