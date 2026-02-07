Vier aanhoudingen na openlijke geweldpleging op Jan Salwaplein in Veendam

Veendam – Op vrijdag 6 februari 2026 rond 23.30 uur heeft er een openlijke geweldpleging plaatsgevonden ter hoogte van het Jan Salwaplein. Meerdere personen waren betrokken bij het incident.

De politie kwam ter plaatse en startte direct een onderzoek. Uiteindelijk konden agenten vier verdachten aanhouden. Het onderzoek naar de toedracht en exacte rolverdeling is nog in volle gang. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Mensen die iets hebben gezien of gehoord, of andere relevante informatie hebben, kunnen contact opnemen via 0900-8844 of een tip doorgeven via het tipformulier van de politie onder vermelding van zaaknummer PL0100-2026033227.

