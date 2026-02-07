Man (48) aangehouden na huisvredebreuk en reeks inbraken in Eelderwolde

EELDERWOLDE – De politie heeft vrijdag een 48-jarige man aangehouden op verdenking van huisvredebreuk bij een vakantiehuisje in het Scandinavisch dorp in Eelderwolde.

De man verbleef daar zonder toestemming van de eigenaar en zat vermoedelijk al meerdere weken in het huisje. Uit controle bleek dat de verdachte nog werd gezocht voor een inbraak in een voetbalkantine en als verdachte in een zaak rond online fraude.

Later onderzoek wees uit dat hij mogelijk betrokken is bij meerdere recente inbraken in de omgeving. De man heeft onder meer een inbraak in een restaurant en een voetbalkantine bekend.

