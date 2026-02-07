Auto’s botsen door dichte mist bij wegwerkzaamheden A28 Haren & Leidingbreuk

Haren – Op de snelweg A28 tussen Eelde en Haren heeft zaterdagochtend een kop-staart ongeluk plaatsgevonden tussen twee auto’s, waarvan één met aanhangwagen. Op de plek van het ongeluk was sprake van dichte mist.

Het ongeluk gebeurde rond 10:30 uur. Hulpdiensten waaronder politie en ambulance kwamen ter plekke. In een van de auto’s zat een klein kind welke uit voorzorg werd gecontroleerd door het ambulance personeel. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis en bleef ongedeerd. Ook de andere betrokkenen bleven ongedeerd.

Het ongeluk gebeurde kort voor wegwerkzaamheden, waarbij het verkeer van twee naar één rijstrook gaat. Door de deze weg werkzaamheden was een file ontstaan. Vanwege de dichte mist zag één van de betrokken auto’s de file te laat waarnaar het ongeluk gebeurde.

Rijkswaterstaat laat vanwege de mist extra verkeersborden plaatsen met waarschuwing file vorming door de werkzaamheden, aldus een weginspecteur ter plaatse.

Breuk

Haren – i.v.m. een spoedreparatie aan een lekkende hoofdwaterleiding direct naast de A28 bij Haren is er zaterdag tijdelijk maar 1 rijstrook beschikbaar. Er is hinder tussen Eelde en Groningen en de mist helpt niet mee. Let op de file!

