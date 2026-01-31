Zolderbrand aan Barkstraat in Veendam snel onder controle na binnenaanval

Veendam – Aan de Barkstraat in Veendam is zaterdag aan het einde van de middag brand uitgebroken op een zolder.

De brandweer voerde een binnenaanval uit en voerde verschillende sloopwerkzaamheden uit om makkelijker bij het vuur te komen. De brand was snel onder de controle, de woning wordt momenteel geventileerd. Er werd opgeschaald naar middel brand, maar verdere uitbreiding kon worden voorkomen.

Stichting Salvage komt ter plaatse voor de afhandeling van de schade. Wat er precies heeft gebrand is niet bekend. VR Meldt,

Foto's