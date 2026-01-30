OM eist jarenlange celstraf tegen 19-jarige man na poging tot verkrachting in trein

Assen – Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 45 maanden geëist tegen een 19-jarige man uit Groningen. Dat berichtte RTV Noord vrijdagavond. De man wordt ervan verdacht in augustus vorig jaar een jonge vrouw te hebben geprobeerd te verkrachten in een trein van Groningen naar Assen.

Het incident vond plaats in de vroege ochtend van 2 augustus. NS-conducteurs troffen een toen 25-jarige vrouw aan die half ontkleed en zichtbaar overstuur door de trein liep. Zij verklaarde dat een man seks met haar wilde en dat hij onverwacht een jas over haar hoofd gooide en haar betastte.

De vrouw gaf een signalement van de verdachte. NS-medewerkers herkenden dit bij een man met een bloedneus die uit het toilet kwam. Dit bleek de verdachte te zijn. Toen de conducteurs hem benaderden, zou hij hen hebben uitgescholden, bedreigd en geslagen. De man werd vervolgens aangehouden. Op de broek van het slachtoffer werd DNA van de verdachte aangetroffen, ter hoogte van haar schaamstreek. Meer info op RTV Noord(+bron) De rechtbank doet op 13 februari uitspraak.

