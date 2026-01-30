Lijnbus frontaal tegen boom gladheid Scharmer, chauffeur meer dan uur bekneld (Video)

Scharmer – In Scharmer, aan de Hoofdweg, is een lijndienstbus donderdag op vrijdagnacht frontaal tegen een boom gebotst. Het ongeval werd veroorzaakt door een glad wegdek als gevolg van sneeuwval. In de bus bevonden zich geen passagiers.

De buschauffeur raakte door het ongeluk ernstig bekneld. Meerdere ambulances en brandweerkorpsen uit de omgeving en de stad Groningen kwamen ter plaatste.

De brandweer heeft 1,5 uur erover gedaan om de chauffeur uit haar benarde positie te bevrijden. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek.

Op beelden is te zien hoe de bus zwaar is beschadigd. Een deel van de rechtervoorkant is volledig verdwenen. Video hier.

Door de winterse omstandigheden in het noorden deden zich in de regio meerdere kleine en grotere ongevallen voor. Met name de binnenwegen waren deze nacht spiegelglad.

