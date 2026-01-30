Brandwondenstichting deelnemer 112Dag 13 juni: Onze droom, Geen littekens

Groningen – Vanaf nu tot 13 juni 2026 stellen we de meeste deelnemers van de 112GroningenDag aan u voor. Ongeveer 51 instanties zijn die dag aanwezig. De brandwondenstichting is er ook, ze staan naast brandweer Groningen in de Borgmanhal.

Wist je dat er in Nederland elke 5 minuten iemand een brandwond oploopt? Dat zijn 11 Nederlanders per uur. 269 per dag. 98.000 mensen per jaar.

Al ruim 50 jaar zet de Nederlandse Brandwonden Stichting zich in om onze drie ambities waar te maken. We willen ervoor zorgen dat je in Nederland veilig woont, werkt en leeft, met een zo klein mogelijk risico op brandwonden. Mocht het dan toch fout gaan, dan zorgen we voor een uitmuntende behandeling en zorg voor patiënten, gericht op een snel en zo volledig mogelijk herstel. Tot slot richten we ons op de nazorg voor brandwondenpatiënten, met als doel een zo goed mogelijke re-integratie.

Toen het begon, overleden veel mensen na het oplopen van brandwonden. Er waren toen nog geen gespecialiseerde brandwondencentra. Inmiddels zijn er drie brandwondencentra. Nu staat de kwaliteit van leven centraal en is nazorg erg belangrijk. Gelukkig overlijdt bijna niemand meer aan een brandwondenongeval.

Er zijn grote stappen gezet, maar onze droom is nog niet uitgekomen. Help jij ook mee?

De collecteweek is dit jaar weer in week 41 van 4 t/m 10 oktober 2026.

We zijn op zoek naar nieuwe organisatoren,assistenten en collectanten.

Dankzij jou inzet help je mensen met brandwonden!

Er is weer veel animo en enthousiasme bij de standhouders en Crew.

De 112GroningenDag trok tijdens de vorige edities veel bezoekers. Kinderen tot 4 jaar hebben in 2026 gratis entree. De 112GroningenDag zal deze editie ook weer willen samenwerken met de Stadjerspas (info hierover volgt later in 2026). De Stadjerspas is een initiatief van de Gemeente Groningen voor mensen met een laag inkomen. Een evenement voor jong & oud. Zet nu vast in je agenda !

De 112GroningenDag is naast de aanwezige hulpverleningsinstanties ook een leerzame dag voor jong en oud. Tijdens de 112Dag zullen er weer talrijke bedrijven voor u klaar staan met informatie over ieders dagelijkse veiligheid.

Wat kan je als burger echt doen op het moment dat er echt iets misgaat? Wie bel je nou dan eigenlijk? Tijdens de 112GroningenDag kunt u deze vragen gericht stellen aan verschillende hulpverleningsinstanties. Zo weet u precies wat te doen in het geval van een calamiteit of noodgeval. Ook zullen verschillende bedrijven laten zien wat ze in huis hebben. De USAR en KNRM Lauwersoog hebben helaas andere verplichtingen op die dag, we zoeken alternatieven daarvoor en geeft ook eventueel ruimte voor nieuwe dingen. Volg ook 112GroningenDag2026 Facebook

Organisator Martin Nuver van deze dag en ook medeorganisator Robert van der Veen hebben ook voor de 5e editie alle vertrouwen op een spectaculaire dag. De 112Dag wordt dankzij de grote animo en alle enthousiaste reacties van standhouders gezien als een groot succes. Video hier.

Wij houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. Wij zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. De organisatie stelt u via die weg in 2026 aan vele partijen voor. De 112GroningenDag gaat in 2026 voor de tweede keer werken met een online kaartverkoop. Wij introduceren de online verkoop zodat u tijdens de dag niet lang in de rij hoeft te staan. Na het grote succes van de vorige editie heeft de organisatie alle feedback meegenomen en verbeteringen doorgevoerd. Om de twee jaar is het evenement geweest vanaf 2016, op 2020 na i.v.m. Corona werd het toen afgelast.

De 112GroningenDag wordt ook in 2026 mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor A&S Vancare (www.asvancare.nl ) en subsponsor 101BHV.nl (www.101bhv.nl ). Kom jij ook?

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Zet alvast in je agenda !!!

Locatie: Bij de Martiniplaza, aan de Leonard Springerlaan 2 in Groningen

E-Tickets zijn vanaf nu te bestellen:

Entree: Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis. Vanaf 5 jaar is het € 6,00 euro p.p. bij de kassa op 13 juni. (ook wij hebben helaas te maken met de gestegen kosten)

Online tickets zijn nu al te koop: € 5,50 p.p. (let op: + 1,00 E extra voor service kosten Martiniplaza, scan nu de QR code bij de foto`s) Bestel vanaf nu hier je kaarten online

(Het is puur het gemak bij online tickets) let op: Om 10:00 uur gaat de ingang open, het wordt weer druk is de verwachting, kom dus na 11:00 uur of 12:00 uur, dan een rustiger online tickets rij.

Stadjerspas: Prijs: 2,50 euro per persoon. Op vertoon QR Code.

Parkeren: Aan de overkant van Martiniplaza Gemeentelijk tarief, Ongeveer € 2,50 e per uur(op 16-11-25 gecheckt) en een etmaal € 17,50 euro, Leonard Springerlaan, klik hier.(actuele info hier)

Advies: Kom zo veel mogelijk op de fiets en lopend ! Parkeerplaatsen bij de Gasunie zijn 13 juni 2026 niet beschikbaar vanwege een concert van Kraantje Pappie. Overkant Martiniplaza kunt u betaald parkeren.

