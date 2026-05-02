Aanhoudingen en gewonden na conflict in Lekstraat in Winschoten

Winschoten – De politie heeft vrijdagavond 1 mei acht aanhoudingen verricht na een conflict tussen meerdere personen in de Lekstraat in Winschoten.

Daarbij zijn drie personen gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het conflict.

Aanhoudingen

Bij de politie kwamen rond 22:30 uur meerdere meldingen binnen van het conflict. In de meldingen werd onder andere gesproken over gewonden na een steekincident en er zouden ook schoten zijn gehoord. Meerdere eenheden zijn ter plaatse gegaan om de situatie onder controle te krijgen en om duidelijk te krijgen wat er precies was gebeurd.

Ze hebben vrijwel meteen een 52-jarige man uit Winschoten, een 21-jarige man uit Winschoten, een 21-jarige man uit Leeuwarden, een 19-jarige man uit Leeuwarden en een 20-jarige man uit Oude Pekela aangehouden voor hun rol in het conflict.

Drie gewonden

Op verschillende locaties, waaronder ook de Heuvelstraat, zijn drie personen aangetroffen met steek- danwel snijverwondingen. Het gaat om een 28-jarige man uit Leeuwarden, een 24-jarige man uit Winschoten en een minderjarige jongen uit Winschoten. Zij zijn tevens aangehouden in verband met hun rol in de incidenten. We houden rekening met een steekincident.

Geen aanwijzingen voor een schietincident

In één van de meldingen werd gesproken over schoten. We hebben in de omgeving van de Lekstraat geen sporen gevonden die wijzen op een daadwerkelijk schietincident. Ook vanuit verschillende verklaringen komt vooralsnog niet naar voren dat er daadwerkelijk is geschoten.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar het conflict en wat daaraan vooraf is gegaan. Ze hebben verklaringen opgenomen en we doen buurtonderzoek. Ook kijken ze of er camerabeelden zijn, waarop meer te zien is. De aangehouden verdachten zullen worden gehoord over hun eventuele rol en betrokkenheid.

Heb je beelden of tips?



Was je in de omgeving van de Lekstraat en de Heuvelstraat en heb je iets gezien of gehoord? Of heb je camerabeelden waarop het conflict en/of de geweldsincidenten te zien zijn? Deel je tips dan via politie.nl of neem contact op met 0900-8844. Je kunt je tips natuurlijk ook doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Foto's

Deel dit artikel

Social media