Leens: Auto in sloot door gladheid

Leens – In de nacht van donderdag op vrijdag is een auto door gladheid van de weg geraakt en in een sloot langs de Grijssloot in Leens terechtgekomen.

Meerdere hulpdiensten werden gealarmeerd. Bij aankomst van de eerste ambulance bleek dat de bestuurder inmiddels zelfstandig uit het voertuig was gekomen, waarna de brandweer niet meer hoefde in te grijpen.

De bestuurder is ter plaatse gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd. Het wegdek was op de locatie van het ongeval glad

