Alert: Mogelijke inbreker actief in Eemsdelta

Eemsdelta – De afgelopen weken heeft de politie meldingen ontvangen over een persoon met gezichtsbedekkende kleding die bij verschillende woningen in de gemeente Eemsdelta naar binnen kijkt en voelt of deuren en ramen op slot zitten.

Op dit moment zien ze geen verhoging in het aantal inbraken. Toch is het goed om contact met ons op te nemen als je het niet vertrouwt: bel altijd 112 bij een verdachte situatie.

Tips om een inbraak te voorkomen:

– Sluit ramen en deuren goed af, ook als je maar even weg bent.

– Heb je een achterom? Doe ook de poort ook op slot.

– Zorg voor verlichting rondom het huis.

