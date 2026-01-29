Brandstichting in Leens, getuigen, camerabeelden en informatie gezocht!

Leens – Op 16 januari heeft er brandstichting plaatsgevonden aan de Valge in Leens. Hierbij is een auto in brand gestoken. Dit is gebeurd tussen 22:00 uur en 00:00 uur.

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u iets gezien of gehoord? Heeft u camerabeelden of andere informatie die het onderzoek verder kan helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Of laat uw informatie achter via het tipformulier op politie.nl/buurtonderzoeken-noordnederland. Wilt u informatie liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld bij het doorgeven het BVH nummer 2026014417.

Foto's