Zes aanhoudingen bij aanpak drugsoverlast binnenstad Groningen

Groningen – Afgelopen week heeft de politie meerdere gerichte acties uitgevoerd vanwege de aanpak van drugsoverlast in de binnenstad van Groningen, met name in het gebied van de Gele Loper. Deze acties sluiten aan bij de integrale aanpak zoals vastgesteld door de gemeente Groningen.

Tijdens de acties zijn zes mannen aangehouden op verdenking van drugshandel. Er zijn meerdere drugsoverdrachten waargenomen en diverse kopers staande gehouden. Bij meerdere verdachten zijn drugs en contant geld in beslag genomen.

Daarnaast zijn aanhoudingen verricht wegens rijden onder invloed van verdovende middelen en vanwege een openstaande straf. Ook is er repressief opgetreden tegen diverse (verkeers)feiten om de overlast in de binnenstad te verminderen.

Bij deze acties kregen wij ondersteuning van het RIEC ondersteuningsteam, dat onder andere expertise heeft geleverd bij de controle en inbeslagname van een voertuig dat vermoedelijk werd gebruikt door een man die verdacht wordt van het het plegen van zorgfraude.

Als u iets verdachts ziet of hoort, meld dit dan bij ons. Denk aan personen die ergens rondhangen en snel iets uitwisselen aan voorbijgangers. Woningen of voertuigen waar mensen steeds iets afhalen of juist iets komen brengen, soms op gekke tijden. Melden heeft altijd zin, ook als u niet zeker weet of u het goed gezien of gehoord heeft. Samen zien en horen we namelijk veel meer en deze informatie kan zeker waardevol voor ons zijn.

Samen werken we aan een veilige en leefbare binnenstad.

Foto's