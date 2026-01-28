Out of de kist: Een afscheid met een gouden randje

Bedum – Denk jij bij een uitvaart nog steeds aan een stijve, kleurloze bedoening? Aan zwarte volgauto’s en een sfeer waarin het nog zwaarder voelt dan het al is? Dat kan anders. Mijn naam is Gemma Bouman, en als jonge ondernemer achter Mooi Mens Uitvaart heb ik één missie: de dood bespreekbaar maken door de mooie kant ervan in het licht te zetten.

Want een afscheid hoeft niet alleen maar grijs te zijn; het mag juist stralen, net als het leven dat geleefd is.

De vrijheid om zelf te kiezen

Vaak wordt gedacht dat de weg na een overlijden al volledig vastligt en dat je gebonden bent aan de grote, bekende namen in de uitvaartwereld. Maar wist je dat je altijd de volledige vrijheid hebt om te kiezen voor een begeleider die écht bij je past? Je staat zelf aan het roer. Het is jouw recht om te kiezen voor iemand die jou begrijpt, die proactief met je meedenkt en die 24/7 voor je bereikbaar is.

Ik werk niet volgens de standaard protocollen, maar vanuit mijn hart. Mijn motto is dan ook: “Niet zoals het hoort, maar zoals het voelt.” Ik geloof dat wanneer we een uitvaart meer kleur en warmte geven, de angst voor de dood een klein beetje minder wordt.

De Rouw VW: Kleur op de weg

Een van de meest opvallende onderdelen van mijn bedrijf is mijn trots op wielen: de Rouw VW. Geen statige, zwarte rouw wagen, maar een karakteristieke, blauwe Volkswagen-bus. Het is een voertuig dat direct een glimlach op het gezicht van omstanders tovert en de scherpe randjes van de dag eraf haalt. Het is uniek, een tikkeltje eigenwijs en vooral heel erg menselijk. Het brengt letterlijk kleur op de laatste weg die iemand aflegt.

Humor en menselijkheid

Als jonge uitvaartbegeleider schroom ik niet om humor te gebruiken waar dat kan. Natuurlijk is er verdriet, maar er is ook ruimte voor die ene mooie herinnering of die grappige anekdote. Ik vorm graag een team met de nabestaanden. Samen kijken we hoe we het afscheid zo mooi mogelijk kunnen vormgeven.

Denk aan kinderen die de kist beschilderen met hun mooiste tekeningen, of een informele setting waar we proosten op het leven. Niets is mij te gek en niets is te veel gevraagd. Ik ben er 24/7 om te luisteren, mee te denken en te ontzorgen, zodat er ruimte ontstaat voor een afscheid waar je met een goed gevoel op terug kunt kijken.

Laten we het erover hebben

Of je nu jong bent of oud, de dood hoort bij het leven. Door het onderwerp uit de schaduw te halen, maken we het voor onszelf en onze naasten iets lichter. Ik nodig je uit om verder te kijken dan de standaardopties en te kiezen voor een afscheid dat recht doet aan wie iemand was: een mooi mens.

Kijk op www.mooimensuitvaart.nl of neem contact op voor een kennismaking. Mooi Mens Uitvaart – Voor een afscheid met een gouden randje.

