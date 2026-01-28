Defensie gaat veel vaker oefenen op Eelde

Eelde – Hoewel Groningen Airport Eelde niet de vaste thuisbasis wordt voor gevechtsvliegtuigen, gaat Defensie de luchthaven in de toekomst wel vaker gebruiken voor militaire operaties. Staatssecretaris Gijs Tuinman (BBB) van Defensie liet dinsdag weten dat de afspraken over dit ‘militair medegebruik’ voor Eelde al grotendeels zijn vastgelegd schrijft Oogtv dinsdagavond.

Deze week oefent Defensie op Schiphol. Vier F-35 gevechtsvliegtuigen en een tankvliegtuig landden op de nationale luchthaven voor onderhoud en brandstof, om direct daarna weer op missie te gaan. Met de oefening doen de vliegers ervaring op met de omstandigheden op een civiel vliegveld, maar kunnen ook voorzieningen gebruikt en getest worden.

De F-35 is namelijk een heel bijzonder toestel: het is voor een vijand onzichtbaar. Na elke vlucht moet er een controle worden uitgevoerd; als er ergens speciale coating (verf) afbladdert, kan dit een volgende missie ernstig in gevaar brengen. De oefening op Schiphol is een voorbeeld van de nieuwe koers van Defensie: in tijden van internationale dreiging moeten militaire toestellen kunnen uitwijken naar burgerluchthavens.

Deze strategie, door Defensie Agile Combat Employment genoemd, is bedoeld om vloot en personeel te spreiden. “Als de dreiging toeneemt, wil je je vliegtuigen niet op slechts twee plekken (Leeuwarden en Volkel) hebben staan”, legde Tuinman uit in het NPO Radio 1-programma Sven op 1. “Dat zie je nu ook in Oekraïne; zij maken gebruik van elk vliegveld dat ze hebben. Onze vliegers moeten daarom ervaring opdoen met andere banen, zoals die in Eelde of Rotterdam.” Lees meer op Oogtv.nl.

Foto's