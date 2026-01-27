Volkszanger Frank van Etten voor de rechter wegens mogelijke betrokkenheid bij mishandeling door shockvlogger

strong>Regio – Volkszanger Frank van Etten moet zich verantwoorden voor de rechter vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij een ernstige mishandeling in de Poelestraat. Volgens het Openbaar Ministerie wordt hij verdacht van betrokkenheid bij het geweldsincident, zo meldt het Dagblad van het Noorden dinsdag.

In deze zaak werd de Groningse shockvlogger Alex M. in november 2024 al veroordeeld als hoofdverdachte.

De mishandeling vond plaats op 14 mei 2024. In de Poelstraat sloeg M. een man op straat bewusteloos. Justitie stelt dat Van Etten tijdens het incident via een videogesprek in contact stond met M. en dat het geweld volgde kort nadat de vlogger contact met hem had gehad.

