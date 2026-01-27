Groninger aangehouden na schietpartij in Friesland

Groningen – De politie heeft een 38-jarige man uit Groningen en een 33-jarige man uit Leeuwarden aangehouden. De mannen worden verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij op maandagavond in Garyp.

Rond 23.00 uur liepen twee mensen net buiten het dorp, wanneer er vanuit een auto op hen werd geschoten. Niemand raakte gewond, de verdachten reden ervandoor. Rond 00.30 uur vond de politie de auto in Burgum, met beide mannen erin. Het vuurwapen werd ook gevonden. Dat meldt RTVNoord.nl

