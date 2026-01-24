Code oranje verlengd tot 17.00 uur (Update)

Groningen – Het KNMI heeft de waarschuwing voor verraderlijke gladheid door ijzel in de provincie Groningen opnieuw verlengd. Code oranje geldt nu tot zeker 17.00 uur in de middag.

Aanvankelijk zou de waarschuwing om 14.00 uur aflopen, maar door overtrekkende buien in combinatie met temperaturen onder het vriespunt is de situatie nog altijd gevaarlijk. “Geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog, in de eerste uren van de middag ook in Groningen”, meldt het KNMI.

Hoewel de neerslag stopt, blijft de gladheid plaatselijk aanhouden. Vanaf zaterdagavond is er bovendien kans op bevriezing van natte weggedeelten; hiervoor blijft tot zondagochtend code geel van kracht.

Vertraging

De ijzel heeft tot dusverre niet tot grote problemen geleid. Wel vonden er in de provincie diverse ongelukken plaats. Zo kwamen bij Holwierde twee personenauto’s in botsing, al is het onbekend of de ijzel de oorzaak is geweest. Bij Ter Apel gleed een personenauto van de weg. Vervoersbedrijf Qbuzz rijdt volgens de dienstregeling, maar zegt dat reizigers wel rekening moeten houden met vertragingen en uitval van ritten. Het advies is om kort voor vertrek de actuele reisplanner te raadplegen.

Foto's