Auto raakt door gladheid van de weg op N387 bij Kolham

Kolham – Op de N387 bij Kolham is zaterdagochtend rond 08.00 uur een auto door gladheid van de weg geraakt. Het voertuig kwam met de achterkant in een naastgelegen sloot terecht.

De inzittenden konden zelfstandig uitstappen en raakten niet gewond. De politie heeft de oprit gedeeltelijk afgesloten om de situatie veilig af te handelen. Een bergingsbedrijf is onderweg om de auto te verwijderen.

Het KNMI heeft code oranje afgegeven vanwege de kans op ijzel in meerdere provincies in Noord-Nederland. Weggebruikers wordt geadviseerd extra voorzichtig te zijn.

