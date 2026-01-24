Uitslaande brand houten schuur Poelweg Grijpskerk, `Enkele paarden zijn gered m.b.v. ademlucht` (update)

Grijpskerk – Aan de Poelweg in Grijpskerk stond zaterdag rond 09:55 uur een schuur in de brand.

De brandweer heeft daarom gelijk middelbrand gemaakt en een extra blusvoertuig kwam ter plaatse. De brand is uitslaand en in de schuur staan nog enkele paarden. Ze doen er alles aan om deze paarden eruit te halen. Het gaat om een grote houten schuur die volledig in de brand staat.

In verband met het blussen van de brand is de N388 tussen Grijpskerk en Gaarkeuken afgesloten voor het verkeer. Voor het blussen halen we het water uit het Poeldiep en daardoor liggen de slangen over de weg. Lees ook updates via VR Groningen.

Update: Alle paarden hebben ze door een snelle inzet van de manschappen met bescherming van ademlucht(m.b..v.) eruit kunnen krijgen. Ze gaan nu de schuur afblussen. Omdat er veel stro in de schuur ligt gaan ze dat met een kraan eruit halen en afblussen. Ze verwachten daar nog wel enige tijd mee bezig te zijn.

