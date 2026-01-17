Forse woningbrand aan de Lichtboei in Groningen

GRONINGEN – Zaterdagavond is in een woning aan de Lichtboei een forse brand uitgebroken. De hulpdiensten waren snel ter plaatse nadat de melding binnenkwam. Uit de woning kwam veel rook vrij.

De brandweer is direct naar binnen gegaan om de brand te bestrijden. Meerdere eenheden werden ingezet om het vuur onder controle te krijgen en verdere uitbreiding te voorkomen. Ook de politie en ambulancedienst kwamen ter plaatse.

Over de schade aan de woning is op dit moment nog niets bekend. De rookontwikkeling was in de omgeving goed zichtbaar.

