Frontale aanrijding op N388 bij Niebert: bestuurder bekneld (update)

Niebert – Op de Boerakkerweg (N388) bij Niebert heeft zaterdagavond een ernstig frontale aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een busje. Bij het frontale ongeval is één persoon in de auto bekneld geraakt.

De brandweer van Marum en de ambulancedienst kwamen ter plaatse voor de hulpverlening. Ook is een Mobiel Medisch Team met een traumahelikopter kwam ter plaatse om medische ondersteuning te bieden.

De N388 was een paar uur volledig afgesloten voor het verkeer. De politie zal onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval.

Foto's